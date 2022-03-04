Германия поддерживает Украину во время войны с Российской Федерацией. В частности, менхенгладбахская Боруссия поможет финансово.

"Жеребцы" помогают жителям Украины, страдающим от войны. Каждый член Боруссии пожертвует 1 евро организации, которая заботится о беженцах из страны и людях в Украине, сообщает официальный сайт клуба.

Боруссия Д помогла собрать 160 тонн медикаментов для Украины

"Сейчас у нас 94 269 членов, то есть мы передадим Украине минимум 94 269 евро. Всех болельщиков и друзей клуба, которые хотели бы поддержать эту кампанию, очень призываем внести вклад и увеличить общую сумму", – рассказывает директор Борусии Стефан Шипперс.

Кроме того, менхенгладбахцы запланировали сбор средств возле стадиона и во время матча против Герты в субботу, 12 марта. Команда же выйдет в футболках с надписью "Остановите войну", а затем продаст их на аукционе. Вырученные деньги тоже отправятся в Украину.