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Защитник Динамо Аусси объяснил решение перейти в Слован Либерец

14:28 118 Читати українською
Защитник Динамо Аусси объяснил решение перейти в Слован Либерец
Алан Аусси / ФК Слован

Алан Аусси рассказал, почему решил перебраться в европейский чемпионат на правах аренды.

"Счастлив, что в свои 18 лет принял решение уехать из тепличных условий молодежного футбола Украины во взрослый европейский. Новый, абсолютно интересный этап жизни.

Динамо отдало защитника Аусси в аренду в Слован Либерец

Никогда не сомневайся в своих силах и в своем выборе. Жизнь не преподносит пустых возможностей, поверь", – написал Аусси в своем Instagram.

Аренда украинца рассчитана на полтора года с опцией продления на год. В Словане уже выступает другой динамовец Ахмед Алибеков.

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