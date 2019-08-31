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Захисник Динамо Ауссі пояснив рішення перейти у Слован Ліберец

14:28 759 Читать на русском
Захисник Динамо Ауссі пояснив рішення перейти у Слован Ліберец
Алан Ауссі / ФК Слован

Алан Ауссі розповів, чому вирішив перебратись в європейський чемпіонат на правах оренди.

"Щасливий, що в свої 18 років прийняв рішення виїхати з тепличних умов молодіжного футболу України у дорослий європейський. Новий, абсолютно цікавий етап життя.

Динамо віддало захисника Ауссі в оренду у Слован Ліберец

Ніколи не сумнівайся в своїх силах і в своєму виборі. Життя не підносить порожніх можливостей, повір!", – написав Ауссі в своєму Instagram.

Оренда українця розрахована на півтора роки з опцією продовження на рік. У Словані вже виступає інший динамівець Ахмед Алібеков.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Алан Ауссі Алан Ауссі Світ Динамо Динамо Слован Ліберец Слован Ліберец Трансфери Динамо Київ
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