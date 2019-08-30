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Динамо отдало защитника Аусси в аренду в Слован Либерец

19:12 5 Читати українською
Динамо отдало защитника Аусси в аренду в Слован Либерец
Алан Аусси / ФК Слован

Защитник Динамо Алан Аусси на правах аренды будет выступать за чешский Слован.

Слован на своем официальном сайте объявил о годичной аренде защитника Динамо Алана Аусси. Это уже второй игрок киевлян в составе чешской команды.

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Аусси находился в академии донецкого Шахтера, после чего перебрался в ряды главного конкурента "горняков".

Напомним, Динамо имеет партнерство с чешским клубом и отдает туда в аренду своих молодых игроков. Также в команде выступает Ахмед Алибеков.

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