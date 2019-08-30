Динамо отдало защитника Аусси в аренду в Слован Либерец

Лига Европы — 18:43 104
-
Календарь Александрии в Лиге Европы – когда во Львов приедут команды из топ-чемпионатов и вернется Яремчук
-
Лига Европы 2019/20: календарь матчей ДинамоЛига Европы — 18:30 197
-
Північнолондонське дербі, гладіаторський бій у Римі, Зінченко і Ко у погоні за Ліверпулем: топ-5 матчів євровікендуМир — 17:00 134
-
Шахтер – Манчестер Сити: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов – пропуски реализуют в 4 этапаЛига чемпионов — 16:50 129
-
"Суперники – прохідні". Яке місце посяде Динамо і чого чекати від Олександрії – розбір жеребкування Ліги ЄвропиЛига Европы — 16:30 651