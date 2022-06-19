Шведский защитник Черноморца Дуглас Бергквист продолжит карьеру в Риге, сообщает официальный сайт латвийского клуба.

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Подробности соглашения с 29-летним защитником не сообщаются, однако Transfermarkt уверяет, что речь идет о полноценном трансфере.

Напомним, Бергквист перешел в Черноморец из шведского Кальмара в январе 2022 года в статусе свободного агента, однако из-за начала полномасштабного российского вторжения так и не провел за одесситов ни одного официального матча.

В конце марта Дуглас отправился в аренду в Кальмар, за который успел сыграть в чемпионате Швеции 9 матчей (результативными действиями не отмечался).

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