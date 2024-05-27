Каменец-подольский клуб не сможет принять соперника на своем стадионе.

Первый переходный матч за право выступать в УПЛ между Эпицентром и Вересом состоится на арене Левый берег, сообщает официальный сайт команды из Хмельницкой области.

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Отмечается, что каменец-подольский клуб не сможет провести игру на родном стадионе имени Григория Тонкочеева, поскольку тот не получил аттестат для проведения матчей уровня УПЛ.

Напомним, первая игра состоится в среду, 29 мая. Начало встречи в 15:30. Посмотреть поединок в прямой трансляции можно на канале УПЛ ТВ. Ответный матч – 2 июня.

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