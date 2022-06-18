Главный тренер "моряков" Роман Григорчук рассказал о ситуации в своей команде.

"Команды как таковой сейчас нет. Легионеры где-то в арендах играют. Хорошо, что хотя бы играют. А наши украинцы где-то тренируются, поддерживают форму, но о чем говорить...

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Нужно минимум 6-8 недель для подготовки, и это всех, кроме Динамо и Шахтера, касается. Нужен способ, чтобы команда тренировалась вместе.

Что касается финансовой ситуации, то Черноморец готов участвовать в чемпионате", – сказал Григорчук в интервью ПРОФУТБОЛ Digital.

К слову, в пятницу, 17 июня, футболисты и тренерский штаб "моряков" впервые за три месяца собрались на клубной базе в Совиньоне и провели тренировку. В распоряжение главного тренера сейчас 26 футболистов.

Напомним, по итогам прошлого сезона (который не удалось доиграть из-за начала войны) Черноморец занял в турнирной таблице УПЛ 13-е место.

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