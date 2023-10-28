"Я очень близок с Ярмолюком в течение длительного времени. Он почти не разговаривал на английском, когда приехал сюда, и с тем, что пережила его страна, это было трудно. Вы должны учитывать, что ему было непросто переехать сюда, ему нужно было время, чтобы освоиться.

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Когда он вышел на поле (против Бернли, – прим.), все увидели, насколько он мощный и насколько он развит. Сейчас он разговаривает на английском лучше меня, поэтому его развитие было невероятным. Я рад за него. То, что он показывает каждый день на тренировках, очень позитивно. Болельщики могут ожидать гораздо больше от того, что он показал в прошлую субботу.

Он чрезвычайно сосредоточен. Сначала я думал, что это потому, что он застенчив и ему трудно разговаривать на английском, но даже сейчас он чрезвычайно сосредоточен – это его характер", – цитирует Айера официальный сайт Брентфорда.

Напомним, развить свой успех Ярмолюк сможет уже сегодня – "пчелы" в рамках 10-го тура АПЛ на выезде сыграют с Челси. Начало встречи в 14:30.

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