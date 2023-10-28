"Я дуже близький з Ярмолюком протягом тривалого часу. Він майже не розмовляв англійською, коли приїхав сюди, і з тим, що пережила його країна, це було важко. Ви повинні зважати, що йому було непросто переїхати сюди, йому потрібен був час, щоб освоїтися.

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Коли він вийшов на поле (проти Бернлі, – прим.), всі побачили, наскільки він потужний і наскільки він розвинений. Зараз він розмовляє англійською краще за мене, тому його розвиток був неймовірним. Я радий за нього. Те, що він показує щодня на тренуваннях, дуже позитивне. Уболівальники можуть очікувати набагато більше від того, що він показав минулої суботи.

Він надзвичайно зосереджений. Спочатку я думав, що це тому, що він сором'язливий і йому важко розмовляти англійською, але навіть зараз він надзвичайно зосереджений – це його характер", – цитує Айєра офіційний сайт Брентфорда.

Нагадаємо, розвинути свій успіх Ярмолюк зможе вже сьогодні – "бджоли" в рамках 10-го туру АПЛ на виїзді зіграють з Челсі. Початок зустрічі о 14:30.

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