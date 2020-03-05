Защитник Баварии, получивший ужасную травму, приступил к работе с мячом

Игрок сборной Германии Никлас Зюле понемногу оправляется от травмы.

Защитник мюнхенской Баварии Никлас Зюле сегодня, 5 марта, впервые приступил к работе с мячом на поле, сообщает пресс-служба команды на своей странице в социальной сети Instagram.

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Напомним, футболист 20 октября прошлого года получил тяжелую травму, являющуюся одной из самых сложных для спортсменов и требует длительного восстановления – врачи диагностировали у защитника разрыв передней крестообразной связки колена. Игрок впоследствии был прооперирован и сегодня впервые работал с мячом.

"После четырех месяцев без футбола, конечно, приятно снова коснуться мяча. Никаких проблем нет. Сделал много упражнений по контролю мяча, на следующей неделе начну делать упражнения с изменением направления", – сказал Зюле.

В текущем сезоне 24-летний футболист принял участие в 12 матчах, в которых отдал один голевой пас.

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