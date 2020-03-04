Бавария нервно прошла Шальке в Кубке Германии, сумасшедшая сенсация с 5 отраженными пенальти от голкипера из 4 дивизиона

Мюнхенцы не без проблем победили в Гельзенкирхене и вышли в полуфинал Кубка Германии. Однако настоящий огонь был в Фельклингене, где скромный Саарбрюкен выбил Фортуну.

Кубок Германии, 1/4 финала

Шальке – Бавария – 0:1

Гол: Киммих, 40

Саарбрюкен – Фортуна – 1:1 (по пенальти – 7:6)

Голы: Яничке, 31 – Йоргенсен, 90

Нереализованный пенальти: Хеннингс, 83 (Ф)

Ханси Флик выставил на кубковый матч мощный состав, но решил поэкспериментировать в центре обороны. Из-за травм Зюле, Лукаса и Боатенга в старте Баварии не было ни одного номинального центрбека – позиции закрыли Алаба и Киммих.

Поединок значительно острее начал Шальке. Именно хозяева создали первые моменты. Шепф немного не докрутил ударом под дальнюю штангу, а Бургшталлер зацепился за вынос голкипера, но пробил слабо. Капитан "кобальтовых" за дебютные 20 минут мог забивать трижды.

Маккенни справа проскочил двух оппонентов и вырезал классный пас в штрафную – удар Бургшталлера от газона взяла на себя перекладина. Форвард даже протолкнул мяч в ворота после отличного рейда Матондо на контратаке, однако арбитры зафиксировали микроскопический офсайд.

Бавария контролировала мяч, но долгое время не могла прорваться к владениям Шуберта (тренерский штаб Шальке оставил летнего новичка Баварии Алекса Нюбеля в запасе). Хозяева грамотно сдерживали соперника средним блоком.

После отмененного гола наконец-то пошли моменты. Горетцка дважды не попал цель, Мюллер выстрелил над перекладиной, а Павар выдал бледную копию своего шедевра с ЧМ-2018. Больше всего голкиперу пришлось поработать в ситуации с ударом Тодибо – защитник неуклюже пробил на собственных воротах.

В конце первого тайма Бавария все же воплотила свое игровое преимущество в гол. Коутиньо с углового подал на ближнюю штангу, Бургшталлер выбил прямо на Киммиха, а тот эффектно положил мяч в противоположный угол. Так мюнхенцы повели в счете.

Coutinho brilliantly picks out kimmich from the corner which leads to Bayern’s breakthrough goal pic.twitter.com/2FJinu0tee — Coutinho Stuff (@PC10Stuff) March 3, 2020

На трибунах опять не было спокойно. Активные фанаты продолжили бороться с давлением. "Если мы повесим слово "сын шлюхи", вы прекратите играть и просто дождетесь пенальти?" – говорилось на баннерах болельщиков Шальке. Отсылка к субботнему протесту футболистов Баварии, которые устроили цирк в матче с Хоффенхаймом после обид Дитмара Хоппа.

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После перерыва Бавария продолжила владеть мячом и строить затяжные атаки. Тогда как Шальке отвечал резкими контрвыпадами. Коутиньо подкрученным ударом попал в каркас ворот, выстрел Гнабри в ближнем углу парировал Шуберт, еще две яркие попытки Горетцки (бил через себя и вплотную) полетели в молоко. А Томас Мюллер так подал угловой...

Thomas Müller - a man of many talents. Just not corner kicks #S04FCB pic.twitter.com/nqPn5t7z09 — The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) March 3, 2020

"Кнаппен" могли вернуться в игру, если бы реализовали грандиозный шанс с быстрой атакой. Матондо снова объехал оборону Баварии на велосипеде и идеально вывел почти на пустые ворота Рамана – бельгиец первым касанием после выхода на замену все запорол.

Шальке позиционно оборонялся, но имел лучшие шансы забить: очередная контра на быстрых ногах Матондо, грубая ошибка Киммиха, выход на ударную позицию Грегорича. Концовка матча выдалась нервной, но Бавария удержала минимальную победу и вышла в полуфинал Кубка Германии.

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В другом матче игрового дня случилась сенсация – представитель Юго-Западной Региональлиги выбил команду Бундеслиги. Саарбрюкен в фантастическом матче переиграл дюссельдорфскую Фортуну. Андердог забил в первом тайме и сохранял победный счет до последних минут. Дальше – драма.

Фортуна заработала пенальти, но Хеннингс его не реализовал. На финальный угловой в штрафную пришел голкипер Фортуны – он выиграл воздух и выполнил ассист на Йоргенсена! Дюссельдорф перевел игру в овертайм. Там голов не было, наступила очередь послематчевых пенальти.

Команды пробили по 10 раз! Вратарь Саарбрюкена парировал 4 удара с 11-метровой отметки в серии (всего в матче он взял 5 пенальти) и принес скромному коллективу из четвертого дивизиона путевку в полуфинал Кубка Германии! Ранее команды из такой трясины никогда не добирались так высоко в турнире. Безумие! Имя героя – Даниэль Батц.