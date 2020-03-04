Бавария нервно прошла Шальке в Кубке Германии, сумасшедшая сенсация с 5 отраженными пенальти от голкипера из 4 дивизиона

Мюнхенцы не без проблем победили в Гельзенкирхене и вышли в полуфинал Кубка Германии. Однако настоящий огонь был в Фельклингене, где скромный Саарбрюкен выбил Фортуну.
Кубок Германии, 1/4 финала
Шальке – Бавария – 0:1
Гол: Киммих, 40
Саарбрюкен – Фортуна – 1:1 (по пенальти – 7:6)
Голы: Яничке, 31 – Йоргенсен, 90
Нереализованный пенальти: Хеннингс, 83 (Ф)
Ханси Флик выставил на кубковый матч мощный состав, но решил поэкспериментировать в центре обороны. Из-за травм Зюле, Лукаса и Боатенга в старте Баварии не было ни одного номинального центрбека – позиции закрыли Алаба и Киммих.
Поединок значительно острее начал Шальке. Именно хозяева создали первые моменты. Шепф немного не докрутил ударом под дальнюю штангу, а Бургшталлер зацепился за вынос голкипера, но пробил слабо. Капитан "кобальтовых" за дебютные 20 минут мог забивать трижды.
Маккенни справа проскочил двух оппонентов и вырезал классный пас в штрафную – удар Бургшталлера от газона взяла на себя перекладина. Форвард даже протолкнул мяч в ворота после отличного рейда Матондо на контратаке, однако арбитры зафиксировали микроскопический офсайд.
Бавария контролировала мяч, но долгое время не могла прорваться к владениям Шуберта (тренерский штаб Шальке оставил летнего новичка Баварии Алекса Нюбеля в запасе). Хозяева грамотно сдерживали соперника средним блоком.
После отмененного гола наконец-то пошли моменты. Горетцка дважды не попал цель, Мюллер выстрелил над перекладиной, а Павар выдал бледную копию своего шедевра с ЧМ-2018. Больше всего голкиперу пришлось поработать в ситуации с ударом Тодибо – защитник неуклюже пробил на собственных воротах.
В конце первого тайма Бавария все же воплотила свое игровое преимущество в гол. Коутиньо с углового подал на ближнюю штангу, Бургшталлер выбил прямо на Киммиха, а тот эффектно положил мяч в противоположный угол. Так мюнхенцы повели в счете.
На трибунах опять не было спокойно. Активные фанаты продолжили бороться с давлением. "Если мы повесим слово "сын шлюхи", вы прекратите играть и просто дождетесь пенальти?" – говорилось на баннерах болельщиков Шальке. Отсылка к субботнему протесту футболистов Баварии, которые устроили цирк в матче с Хоффенхаймом после обид Дитмара Хоппа.
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После перерыва Бавария продолжила владеть мячом и строить затяжные атаки. Тогда как Шальке отвечал резкими контрвыпадами. Коутиньо подкрученным ударом попал в каркас ворот, выстрел Гнабри в ближнем углу парировал Шуберт, еще две яркие попытки Горетцки (бил через себя и вплотную) полетели в молоко. А Томас Мюллер так подал угловой...
"Кнаппен" могли вернуться в игру, если бы реализовали грандиозный шанс с быстрой атакой. Матондо снова объехал оборону Баварии на велосипеде и идеально вывел почти на пустые ворота Рамана – бельгиец первым касанием после выхода на замену все запорол.
Шальке позиционно оборонялся, но имел лучшие шансы забить: очередная контра на быстрых ногах Матондо, грубая ошибка Киммиха, выход на ударную позицию Грегорича. Концовка матча выдалась нервной, но Бавария удержала минимальную победу и вышла в полуфинал Кубка Германии.
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В другом матче игрового дня случилась сенсация – представитель Юго-Западной Региональлиги выбил команду Бундеслиги. Саарбрюкен в фантастическом матче переиграл дюссельдорфскую Фортуну. Андердог забил в первом тайме и сохранял победный счет до последних минут. Дальше – драма.
Фортуна заработала пенальти, но Хеннингс его не реализовал. На финальный угловой в штрафную пришел голкипер Фортуны – он выиграл воздух и выполнил ассист на Йоргенсена! Дюссельдорф перевел игру в овертайм. Там голов не было, наступила очередь послематчевых пенальти.
Команды пробили по 10 раз! Вратарь Саарбрюкена парировал 4 удара с 11-метровой отметки в серии (всего в матче он взял 5 пенальти) и принес скромному коллективу из четвертого дивизиона путевку в полуфинал Кубка Германии! Ранее команды из такой трясины никогда не добирались так высоко в турнире. Безумие! Имя героя – Даниэль Батц.