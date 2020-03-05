Захисник Баварії, який зазнав жахливої травми, приступив до роботи з м’ячем

Гравець збірної Німеччини Ніклас Зюле потроху оговтується від травми.

Захисник мюнхенської Баварії Ніклас Зюле сьогодні, 5 березня, вперше приступив до роботи з м’ячем на полі, повідомляє прес-служба команди на власній сторінці у соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, футболіст 20 жовтня минулого року отримав важку травму, яка є однією з найважчих для спортсменів і потребує тривалого відновлення – лікарі діагностували у захисника розрив передньої хрестоподібної зв'язки коліна. Гравець згодом був прооперований і сьогодні вперше працював з м'ячем.

"Після чотирьох місяців без футболу, звичайно, приємно знову торкнутися м'яча. Жодних проблем немає. Зробив багато вправ з контролю м’яча, наступного тижня почну робити вправи зі зміною напрямку", – сказав Зюле.

У поточному сезоні 24-річний футболіст взяв участь в 12 матчах, в яких віддав один гольовий пас.

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