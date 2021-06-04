Защитник "блаугранас" Фирпо Хуниор размышляет над "бегством" из Камп Ноу. Он уже имеет несколько предложений за пределами Испании.

24-летний защитник стал одной из главных трансферных целей Милана, информирует Mundo Deportivo со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

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"Россонери" ищут конкурента для Тео Эрнандеса и остановились на Фирпо. Сам Хуниор не против такого развития событий, ведь не видит перспектив в Барселоне под руководством Рональда Кумана, который остается в клубе еще на сезон. Защитник в сезоне 2020/21 провел лишь 18 неполных матчей во всех турнирах, записав в свой актив гол+ассист.

Ранее сообщалось, что доминиканец интересный Вест Хэму, Саутгемптону и Наполи, но приоритетным вариантом для самого Фирпо является Милан.

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