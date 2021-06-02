Фирпо заинтересовал 2 клуба АПЛ, – Diario Sport
Менеджмент испанской Барселоны активно работает над продажей защитника Фирпо Хуниора в английскую Премьер-лигу.
Вест Хэм и Саутгемптон поборются за доминиканца, утверждает Diario Sport.
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Дуэт представителей Премьер-лиги якобы уже ведет переговоры с "блаугранас". Трансфер Фирпо может стоить им 16 млн евро. Также в соглашении о переходе будут пункты с потенциальными бонусами для Барсы. Будущее защитника зависит от его решения. Если трансфер латиноамериканца состоится, то на его место испанский гранд попытается подписать фулбека АЗ Алкмаар Оуэна Вейндала.
К слову, в минувшем сезоне Фирпо Хуниор провел лишь 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 1 ассист.
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