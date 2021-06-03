Барселона решила досрочно не разрывать контракт с Рональдом Куманом. О таком решении сообщил президент клуба Жоан Лапорта.

"После долгих раздумий мы договорились, что продолжим сотрудничать с Рональдом Куманом. Мы довольны его работой", – заявил Лапорта на пресс-конференции.

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Соответственно, следующий сезон тренер точно будет работать с "блаугранас". Действующий контракт 58-летнего голландского специалиста рассчитан до лета 2022 года, но СМИ пестрели сообщениями о возможном уходе Кумана из поста главного наставника клуба. Также пресса информирует, что Лапорта может предложить Рональду продолжение сотрудничества еще на год.

Напомним, голландец возглавил Барселону летом прошлого года. Под руководством Рональда Кумана каталонцы выиграли Кубок Испании и на третьем месте завершили Ла Лигу.

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