Рекик не получил разрешения играть за Серветт, в который перешел зимой на правах аренды из лондонского Арсенала. Как информирует Voetbal International, швейцарский клуб не исключил из заявочного списка игроков, которые зимой покинули клуб. По этой причине трое из четырёх зимних новичков не были внесены в заявку клуба на чемпионат Швейцарии, хотя могли на это рассчитывать.

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Серветт попробует решить этот вопрос вне регламента, но шансов на удачный вердикт у клуба мало. Сейчас команда занимает второе место в швейцарской Суперлиге.

Омар является младшим братом защитника Аль-Джазиры Карима Рекика, который известен своими выступлениями за Марсель, Герту и Севилью. Первую половину этого сезона Омар провёл в аренде в Уигане.

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