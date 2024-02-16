В четверг состоялись первые матчи за выход в 1/8 финала Лиги конференций. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига конференций, первые стыковые матчи за выход в 1/8 финала

Аякс – Буде-Глимт – 2:2

Голы: ван ден Бомен, 90+1 (п.), Бергейс, 90+7 – Грёнбек, 17, 64

Удаление: Бёртуфт, 90 (Буде-Глимт, красная карточка)

Бетис – Динамо Загреб – 0:1

Гол: Петкович, 76 (п.)

Маккаби Хайфа – Гент – 1:0

Гол: Пьерро, 65

Серветт – Лудогорец – 0:0

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Аякс несмотря на значительное преимущество едва не проиграл на своем поле норвежскому Буде-Глимту. Нидерландцы стали третьими в группе с Марселем и Брайтоном в Лиге Европы, а норвежцы пропустили вперед только Брюгге в Лиге конференций. Грёнбек забил по голу в каждом из таймов и поставил перед Джоном ван'т Схипом сверхсерьезный вопрос – что придумать, чтобы через неделю взять реванш в гостях у неуступчивого соперника. Наставнику Аякса немного облегчил жизнь Бёртуфт, который привез в свои ворота пенальти и заработал удаление на последней минуте. Однако в добавленное время хозяева сумели спасти ничью, украв у Буде-Глимт победу.

Бетис в Испании сенсационно проиграл загребскому Динамо. Судьбу матча решил единственный гол, забитый с пенальти в середине второго тайма. Интересно, что главным рефери в этом матче был украинец Николай Балакин.

Маккаби одержал непростую победу над Генком. Бельгийцы значительно превосходили соперника во всех компонентах игры, но фортуна улыбнулась именно израильтянам. К слову, за минуту до взятия ворот арбитр отменил первый гол Маккаби из-за положения вне игры.

В еще одном матче Серветт и Лудогорец разошлись миром, расписав безголевую ничью.

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