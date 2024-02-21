Захисник Арсенала став жертвою адміністративної помилки – він залишиться без ігрової практики до кінця сезону
Центральний захисник Серветта Омар Рекік не був зареєстрований швейцарським клубом через адміністративну помилку.
Рекік не отримав дозволу грати за Серветт, до якого перейшов узимку на правах оренди з лондонського Арсенала. Як інформує Voetbal International, швейцарський клуб не виключив із заявочного списку гравців, які взимку покинули клуб. З цієї причини троє з чотирьох зимових новачків не були внесені в заявку клубу на чемпіонат Швейцарії, хоча могли на це розраховувати.
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Серветт спробує вирішити це питання поза регламентом, але шансів на вдалий вердикт у клубу мало. Наразі команда посідає друге місце у швейцарській Суперлізі.
Омар є молодшим братом захисника Аль-Джазіри Каріма Рекіка, який відомий своїми виступами за Марсель, Герту та Севілью. Першу половину цього сезону Омар провів в оренді у Вігані.
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