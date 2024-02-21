Рекік не отримав дозволу грати за Серветт, до якого перейшов узимку на правах оренди з лондонського Арсенала. Як інформує Voetbal International, швейцарський клуб не виключив із заявочного списку гравців, які взимку покинули клуб. З цієї причини троє з чотирьох зимових новачків не були внесені в заявку клубу на чемпіонат Швейцарії, хоча могли на це розраховувати.

Резервіст Шахтаря зацікавив учасника групового етапу ЛЧ

Серветт спробує вирішити це питання поза регламентом, але шансів на вдалий вердикт у клубу мало. Наразі команда посідає друге місце у швейцарській Суперлізі.

Омар є молодшим братом захисника Аль-Джазіри Каріма Рекіка, який відомий своїми виступами за Марсель, Герту та Севілью. Першу половину цього сезону Омар провів в оренді у Вігані.

Бетіс за суддівства українців програв Динамо З, Аякс оформив лютий камбек з Буде-Глімт, Маккабі Хайфа дотис Гент