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ПСЖ рассматривает вариант покупки Бельерина

22:52 - Читати українською
ПСЖ рассматривает вариант покупки Бельерина
Эктор Бельерин / Фото из открытых источников

Защитник лондонцев Эктор Бельерин ближайшее время может сменить свою клубную прописку.

Эктор Бельерин может стать игроком ПСЖ, сообщает RMC Sport. Агент уже предложил услуги защитника французскому клубу.

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По информации источника, парижане всерьез рассматривают возможность подписания испанца. Единственным препятствием может стать большое количество травм Бельерина. К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к нему со стороны Атлетико, Севильи и Бетиса.

Отметим, в прошлом сезоне за "канониров" защитник провел 25 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и двумя ассистами. Контракт с Арсеналом у него до 2023 года. Трансферная стоимость испанца – 32 млн евро.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Англия Трансферы Арсенал Арсенал Трансферы Арсенала Эктор Эктор Бельерин
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