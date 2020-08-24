ПСЖ рассматривает вариант покупки Бельерина

Эктор Бельерин может стать игроком ПСЖ, сообщает RMC Sport. Агент уже предложил услуги защитника французскому клубу.
Арсенал рассмотрит предложения по 9 своим игрокам – в зоне риска даже лидеры команды
По информации источника, парижане всерьез рассматривают возможность подписания испанца. Единственным препятствием может стать большое количество травм Бельерина. К слову, ранее СМИ сообщали об интересе к нему со стороны Атлетико, Севильи и Бетиса.
Отметим, в прошлом сезоне за "канониров" защитник провел 25 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и двумя ассистами. Контракт с Арсеналом у него до 2023 года. Трансферная стоимость испанца – 32 млн евро.
100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії