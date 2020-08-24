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ПСЖ розглядає варіант купівлі Бельєріна

22:52 - Читать на русском
ПСЖ розглядає варіант купівлі Бельєріна
Ектор Бельєрін / Фото з відкритих джерел

Оборонець лондонців Ектор Бельєрін найближчим часом може змінити свою клубну прописку.

Ектор Бельєрін може стати гравцем ПСЖ, повідомляє RMC Sport. Агент вже запропонував послуги захисника французькому клубу.

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За інформацією джерела, парижани серйозно розглядають можливість підписання іспанця. Єдиною перешкодою може стати велика кількість травм Бельєріна. До слова, раніше ЗМІ повідомляли про інтерес до нього з боку Атлетіко, Севільї і Бетіса.

Зазначимо, у минулому сезоні за "канонірів" оборонець провів 25 матчів у всіх турнірах, відзначився одним голом та двома асистами. Контракт з Арсеналом у нього до 2023 року. Трансферна вартість іспанця – 32 млн євро.

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Теги
ПСЖ ПСЖ Англія Трансфери Арсенал Арсенал Трансфери Арсенала Ектор Ектор Бельєрін
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