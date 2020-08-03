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Арсенал рассмотрит предложения по 9 своим игрокам – в зоне риска даже лидеры команды

13:44 - Читати українською
Арсенал рассмотрит предложения по 9 своим игрокам – в зоне риска даже лидеры команды
Ляказетт держит Обамеянга / Getty Images

Арсенал надеется увеличить свой трансферный бюджет благодаря работе на продажу.

Список потенциальных "жертв" Артеты насчитывает аж 9 игроков, информирует Daily Mail.

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Главный тренер Арсенала готов избавиться травматичных, конфликтных игроков и тех, кто не вписывается в его концепцию. В зоне риска Сократис, Гендузи, Мхитарян, Колашинац, Торрейра, Мустафи и Холдинг. Если будут хорошие предложения, то "канониры" могут продать даже признанных лидеров команды – Ляказетта и Бельерина. Вырученные деньги пойдут на звездных новичков, среди которых называют Партея (Атлетико) и Коутиньо (Барселона).

Напомним, Арсенал завершил сезон на восьмой строчке АПЛ, но благодаря победе в Кубке Англии все же пробился в Лигу Европы.

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