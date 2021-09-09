"Я понимал, что у чехов должна быть ротация, но они ее не сделали. После Бельгии снова играл основной состав. Мои ресурсы были немного не те. Но могу сказать, что ребята молодцы. Хорошего рисунка не получилось, много потерь, но играли и отдавались. В таких матчах и начинают играть дебютанты. Сегодня было пятеро.

Чехия – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Опять 20 секунд... С Казахстаном, теперь снова 20 секунд. Я зашел в раздевалку и сказал – ребята, ну так же нельзя. Надо же иметь какую концентрацию, кто-то должен управлять. Вас просто расстреливают. Так, причина этого сугубо в усталости.

Как оцениваю дебютантов? Качараба играл в моей сборной 95-го года. Думаю, он дебютировал хорошо. Витя Корниенко вообще забил. Вышли Булеца и Сирота. Саша очень переживал, были ошибки, но мы разберем. В такой игре ребята идут дальше, скажем так.

Кривцов сам попросил замену, у него что-то с ногой. Центральных защитников не было, но я поговорил с Эдиком Соболем, я его тоже давно знаю. Он не подвел. Замена Кривцова вынужденная.

Эта ничья... Меня аж сердце болит, хотя это контрольный матч. Надо смотреть на Хельсинки 9 октября. Итоги первого сбора? Мне было очень трудно, но я справился. Очень помогали Пятов и Ярмоленко. Скажем так – я уже здесь свой", – резюмировал Петраков в комментарии каналу "Футбол".

Украина упустила победу над Чехией в матче на выезде – Петраков не дотерпел, гол дебютанта продлил печальную серию​​​​​​​