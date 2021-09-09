"Я розумів, що у чехів мала бути ротація, але вони її не зробили. Після Бельгії знову грав основний склад. Мої ресурси були трохи не ті. Але можу сказати, що хлопці молодці. Хорошого малюнка не вийшло, багато втрат, але грали і віддавались. В таких матчах і починають грати дебютанти. Сьогодні було п'ятеро.

Чехія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Знову 20 секунд... З Казахстаном, тепер знову 20 секунд. Я зайшов у роздягальню і сказав – хлопці, ну так же не можна. Треба ж мати якусь концентрацію, хтось має керувати. Вас просто розстрілюють. Так, причина цього суто у втомі.

Як оцінюю дебютантів? Качараба грав у моїй збірній 95-го року. Гадаю, він дебютував добре. Вітя Корнієнко взагалі забив. Вийшли Булеца і Сирота. Саша дуже переживав, були помилки, але ми розберемо. В такій грі хлопці йдуть далі, скажімо так.

Кривцов сам попросив заміну, у нього щось з ногою. Центральних захисників не було, але я поговорив з Едіком Соболем, я його також давно знаю. Він не підвів. Заміна Кривцова вимушена.

Ця нічия... Мене аж серце болить, хоча це контрольний матч. Треба дивитись на Хельсінкі 9 жовтня. Підсумки першого збору? Мені було дуже важко, але я впорався. Дуже допомагали Пятов і Ярмоленко. Скажімо так – я вже тут свій", – резюмував Петраков у коментарі каналу "Футбол".

Україна втратила перемогу над Чехією у матчі на виїзді – Петраков не дотерпів, гол дебютанта продовжив сумну серію