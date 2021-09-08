Сборная Украины встречается с Чехией в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор встречи Чехия – Украина на Футбол 24.

Украинцы растерянно начали поединок, однако хозяева не реализовали свои возможности. Зато подопечные Петракова свой первый опасный момент сразу конвертировали в гол.

Чехия – Украина: онлайн-трансляция матча – 3 дебютанта и большие эксперименты Петракова

Тимчик протянул мяч по правому флангу и прострелил в штрафную, куда сместился Виктор Корниенко и пушечным выстрелом забил свой первый мяч в дебютном матче за национальную команду.