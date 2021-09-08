Збірна України зустрічається з Чехією у товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Чехія – Україна на Футбол 24.

Українці розгублено почали поєдинок, проте господарі не реалізували свої нагоди. Натомість підопічні Петракова свій перший небезпечний момент одразу конвертували в гол.

Чехія – Україна: онлайн-трансляція матчу – 3 дебютанти і великі експерименти Петракова

Тимчик протянув м'яч правим флангом та прострілив у штрафний майданчик, куди змістився Віктор Корнієнко та гарматним пострілом забив свій перший м'яч у дебютному матчі за національну команду.