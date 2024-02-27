У болельщиков есть предостаточно вариантов для просмотра новосозданного футбольного телеканала.

Украинская Премьер-лига на своем сайте обнародовала список провайдеров, которые будут транслировать УПЛ ТВ.

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Среди предложенных вариантов отечественные и международные OTT-платформы, спутниковое, аналоговое и цифровое телевидение, IPTV. Отмечается, что данный список не является финальным, со многими провайдерами еще ведутся переговоры. Обзоры матчей и студии до и после поединков можно смотреть на официальном YouTube-канале.

К слову, к общему телепулу пока не присоединились три команды – Динамо, СК Днепр-1 и Заря.