Зарплата игроков Реала зависит от возобновления сезона – клуб предлагает два сценария

Реал станет очередным клубом, который будет вынужден пойти на уменьшение зарплатной ведомости.

Руководство мадридцев уже договорилось с баскетбольной командой, теперь наступила очередь футболистов, информирует Cadena SER.

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Сокращение напрямую зависит от продолжения сезона. Если матчи возобновятся, то игроки Реала потеряют 12% из своих зарплат, если сезон окончательно закончат – 20%. Ожидается, что команда пойдет навстречу руководству и согласится на такие условия.

Напомним, пауза в Примере началась после того, как в баскетбольной команде Реала обнаружили коронавирус. К счастью, футболисты "сливочных" смогли избежать болезни.

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