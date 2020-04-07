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Кроос назвал уменьшение зарплат бессмысленной жертвой – у звезды Реала есть идея получше

22:16 6 Читати українською
Кроос назвал уменьшение зарплат бессмысленной жертвой – у звезды Реала есть идея получше
Тони Кроос / Getty images

Полузащитник мадридского Реала Тони Кроос высказался о снижении зарплат футболистам из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

"Снижение зарплат – бессмысленная жертва. Я за то, чтобы игроки получали полную зарплату и разумно распоряжались ею, жертвуя на благотворительность. Есть множество организаций, которым необходима помощь.

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Многие клубы не получат запланированных доходов. Масштабы финансовых потерь зависят от того, как долго продлится пауза. Например, если сезон будет возобновлен в мае, то решения будут найдены. Если придется ждать до зимы, то некоторые клубы не смогут дотянуть до тех пор. Это изменит футбол. Он больше не будет таким, каким мы его знаем", – цитирует Крооса Marca.

Отметим, что много футбольных клубов договариваются со своими игроками о снижении зарплаты на период вынужденной паузы из-за пандемии коронавируса. Реал сначала не планировал прибегать к подобным шагам, но, по информации испанской прессы, тоже начал рассматривать возможность уменьшить выплаты футбольной и баскетбольной командам.

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