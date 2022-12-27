После досрочного расторжения контракта с Аяксом 32-летний Дейли Блинд готовится к новому приключению в своей карьере. Японский клуб Урава Ред Даймондс проявил большой интерес к бывшему игроку Аякса, который ответил согласием. Однако трансфер в Японию сорвался в последний момент.

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Как информирует Voetbal International, теперь на нидерландца претендуют Антверпен и Реал Сосьедад. Сам Блинд окончательно еще не определился, с каким именно клубом он подпишет контракт.

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