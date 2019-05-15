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Зарю и Шахтер обслужит Балакин, Динамо и Мариуполь рассудит Кривушкин – судейские назначения 29 тура УПЛ

15 мая 08:26 33 Читати українською
Зарю и Шахтер обслужит Балакин, Динамо и Мариуполь рассудит Кривушкин – судейские назначения 29 тура УПЛ
Николай Балакин / Фото из соцсетей

Стали известны судейские назначения на матчи 29 тура УПЛ.

 
Жуниор Мораес 11’
11’ Жуниор Мораес

Комитет арбитров ФФУ на своем официальном сайте опубликовал судейские назначения на матчи 29 тура УПЛ. Центральный матч тура Заря – Шахтер будет обслуживать Николай Балакин.

Фонсека: Для Шахтера настал тот момент, когда нельзя ошибаться

18 мая (суббота)

Динамо – Мариуполь – Дмитрий Кривушкин (Харьков)

Ворскла – Арсенал-Киев – Ярослав Козик (Мукачево)

Карпаты – Десна – Максим Козыряцкий (Запорожье)

Олимпик – Черноморец – Игорь Пасхал (Херсон)

19 мая (воскресенье)

Александрия – Львов – Денис Шурман (Киевская область)

Заря – Шахтер – Николай Балакин (Киевская область)

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