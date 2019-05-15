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Зорю та Шахтар обслуговуватиме Балакін, Динамо та Маріуполь розсудить Крівушкін – суддівські призначення 29 туру УПЛ

15 травня 08:26 141 Читать на русском
Зорю та Шахтар обслуговуватиме Балакін, Динамо та Маріуполь розсудить Крівушкін – суддівські призначення 29 туру УПЛ
Микола Балакін / Фото з соцмереж

Стали відомі суддівські призначення на матчі 29 туру УПЛ.

 
Жуніор Мораєс 11’
11’ Жуніор Мораєс

Комітет арбітрів ФФУ на своєму офіційному сайті опублікував суддівські призначення на матчі 29 туру УПЛ. Центральний матч туру Зоря – Шахтар обслуговуватиме Микола Балакін.

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18 травня (субота)

Динамо – Маріуполь – Дмитрий Кривушкін (Харків)

Ворскла – Арсенал-Київ – Ярослав Козик (Мукачево)

Карпати – Десна – Максим Козыряцкий (Запоріжжя)

Олімпік – Чорноморець – Ігор Пасхал (Херсон)

19 травня (неділя)

Олександрія – Львів – Денис Шурман (Київська область)

Зоря – Шахтар – Микола Балакін (Київська область)

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Зоря - Шахтар Арбітри Комітет арбітрів ФФУ Микола Балакін Микола Балакін Максим Козиряцький Максим Козиряцький
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