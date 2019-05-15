Фонсека: Для Шахтера настал тот момент, когда нельзя ошибаться

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека отметил, что его команде еще рано расслабляться.

"К сожалению, на протяжении всего сезона мы оставались без нескольких футболистов, в частности без Марлоса. Мы готовы к такому, потому что Шахтер не зависит от одного или двух исполнителей. Команда зависит от своей коллективной идеи. И если те, кто выходит на поле, понимают, что самое главное – это коллективная игра, то результат будет положительным.

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Несмотря на отсутствие нескольких важных футболистов в течение сезона (Марлоса, Тайсона), ребята, которые выходили на поле, хорошо справлялись, я жду, что так будет всегда, если вдруг один из основных не сможет сыграть.

Очень важно понимать: мы можем быть близки к победам, но мы еще не выиграли. Думаю, команда понимает, что это решающий момент сезона и ни в коем случае нельзя ошибаться. Самое главное, чтобы футболисты оставались сконцентрированными, сфокусированными и, прежде всего, мотивированными.

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Нужно помнить, что сейчас разыгрывается целый сезон. Мы очень много работали, чтобы добиться успеха, и теперь настал именно тот момент, когда нельзя ошибаться. Мы близки, но нужно продолжать побеждать", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.