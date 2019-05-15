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Фонсека: Для Шахтера настал тот момент, когда нельзя ошибаться

15 мая 06:00 136 Читати українською
Фонсека: Для Шахтера настал тот момент, когда нельзя ошибаться
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека отметил, что его команде еще рано расслабляться.

"К сожалению, на протяжении всего сезона мы оставались без нескольких футболистов, в частности без Марлоса. Мы готовы к такому, потому что Шахтер не зависит от одного или двух исполнителей. Команда зависит от своей коллективной идеи. И если те, кто выходит на поле, понимают, что самое главное – это коллективная игра, то результат будет положительным.

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Несмотря на отсутствие нескольких важных футболистов в течение сезона (Марлоса, Тайсона), ребята, которые выходили на поле, хорошо справлялись, я жду, что так будет всегда, если вдруг один из основных не сможет сыграть.

Очень важно понимать: мы можем быть близки к победам, но мы еще не выиграли. Думаю, команда понимает, что это решающий момент сезона и ни в коем случае нельзя ошибаться. Самое главное, чтобы футболисты оставались сконцентрированными, сфокусированными и, прежде всего, мотивированными.

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Нужно помнить, что сейчас разыгрывается целый сезон. Мы очень много работали, чтобы добиться успеха, и теперь настал именно тот момент, когда нельзя ошибаться. Мы близки, но нужно продолжать побеждать", – цитирует Фонсеку пресс-служба Шахтера.

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