Заря запланировала тренировочный сбор вблизи Киева и проведет четыре спарринга

Луганская Заря обнародовала планы главной команды на летнее межсезонье, которое в этом году будет непродолжительным.

У Зари начался отпуск. Он будет сравнительно недолгим – с 20 по 31 июля включительно. 1 августа вечером команда соберется в Запорожье на учебно-тренировочной базе, сообщает пресс-служба Зари.

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Несколько дней "черно-белые" будут тренироваться в Запорожье, а 4 августа команда уедет на сборы. Этим летом пределы страны луганчане не покинут. Заря организует тренировочный процесс недалеко от Киева. Запланированы четыре товарищеские матчи. Соперники будут представлены ближе к сборам.

Напомним, по итогам сезона-2019/20 Заря заняла третье место, завоевав бронзовые медали УПЛ и путевку в групповой раунд Лиги Европы.

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