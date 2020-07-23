toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ

Зоря запланувала тренувальний збір поблизу Києва і проведе чотири спаринги

00:28 - Читать на русском
Зоря запланувала тренувальний збір поблизу Києва і проведе чотири спаринги
Гравці Зорі / ФК Зоря

Луганська Зоря оприлюднила плани головної команди на літнє міжсезоння, яке цьогоріч буде нетривалим.

У Зорі почалася відпустка. Буде вона порівняно недовгою – з 20 по 31 липня включно. 1 серпня увечері команда збереться в Запоріжжі на навчально-тренувальній базі, повідомляє прес-служба Зорі.

Зоря заборгувала гравцям зарплатню за три місяці – преміальні за "бронзу" також не сплачені

Кілька днів "чорно-білі" будуть тренуватися в Запоріжжі, а 4 серпня команда виїде на збори. Цього літа межі країни луганці не покинуть. Зоря організує тренувальний процес недалеко від Києва. Заплановані чотири товариські матчі. Суперники будуть представлені ближче до зборів.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2019/20, Зоря посіла третє місце, завоювавши бронзові медалі УПЛ та путівку в груповий раунд Ліги Європи.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати

blog_ava
Ребров не прийняв пропозицію Суркіса – Динамо може очолити добре відомий українцям іноземець
22 липня
17606
Теги
Зоря Зоря Міжсезонні збори
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
37
хв
Інгулець
17:00
Чорноморець
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук