Зоря запланувала тренувальний збір поблизу Києва і проведе чотири спаринги

У Зорі почалася відпустка. Буде вона порівняно недовгою – з 20 по 31 липня включно. 1 серпня увечері команда збереться в Запоріжжі на навчально-тренувальній базі, повідомляє прес-служба Зорі.

Зоря заборгувала гравцям зарплатню за три місяці – преміальні за "бронзу" також не сплачені

Кілька днів "чорно-білі" будуть тренуватися в Запоріжжі, а 4 серпня команда виїде на збори. Цього літа межі країни луганці не покинуть. Зоря організує тренувальний процес недалеко від Києва. Заплановані чотири товариські матчі. Суперники будуть представлені ближче до зборів.

Нагадаємо, за підсумками сезону-2019/20, Зоря посіла третє місце, завоювавши бронзові медалі УПЛ та путівку в груповий раунд Ліги Європи.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати