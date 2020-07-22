Заря задолжала игрокам зарплату за три месяца – премиальные за "бронзу" также не оплачены, – журналист

Финансовое положение Зари далеко от идеального, несмотря на добытые бронзовые медали УПЛ.

Луганский клуб задолжал игрокам зарплату за три месяца, сообщил журналист Олег Ящук в эфире программы Футбольный формат.

Рафаилов: клаусула по Скрипнику существует, выполнить ее в Украине в полном объеме за раз может только Шахтер

Руководство Зари также обещало премиальные за "бронзу", однако и их пока не выплатили. Вероятно, решить проблему помогут деньги, полученные от продажи ведущих исполнителей и выступлений в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, Заря уже успела продать двух защитников – Евгения Чеберко в ЛАСК, а Богдана Михайличенко в Андерлехт.

"Від Динамо я такого не очікував": хто винен і що робити перед Лігою чемпіонів, або Чому Зорю не варто засуджувати