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Заря задолжала игрокам зарплату за три месяца – премиальные за "бронзу" также не оплачены, – журналист

08:00 - Читати українською
Заря задолжала игрокам зарплату за три месяца – премиальные за "бронзу" также не оплачены, – журналист
Игроки Зари / Сайт клуба

Финансовое положение Зари далеко от идеального, несмотря на добытые бронзовые медали УПЛ.

Луганский клуб задолжал игрокам зарплату за три месяца, сообщил журналист Олег Ящук в эфире программы Футбольный формат.

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Руководство Зари также обещало премиальные за "бронзу", однако и их пока не выплатили. Вероятно, решить проблему помогут деньги, полученные от продажи ведущих исполнителей и выступлений в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, Заря уже успела продать двух защитников – Евгения Чеберко в ЛАСК, а Богдана Михайличенко в Андерлехт.

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