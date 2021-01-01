"Не хочу ли я вернуться в украинский футбол? У меня был такой вариант. Намекну, что я мог пойти по пути Иванисени (Дмитрий выступает за Зарю – прим.). Был вполне реальный вариант. Но я сейчас сосредоточен на других предложениях.

Украинский форвард стал лучшим бомбардиром и легионером сезона в Грузии

Вот звали как раз тбилисское и батумское Динамо. Я не знаю, как сложится, но не хотел бы после Дилы выступать за другую команду грузинского чемпионата. Лучше попробовать силы в новой лиге. Есть сейчас определенные варианты, в частности надеюсь на варианты в Польше, Венгрии или Турции", – сказал Ковталюк в интервью Sport Arena.

Заметим, недавно Николая признали лучшим бомбардиром чемпионата Грузии – в 16 матчах он забил 10 голов. Также форвард был назван легионером сезона, а его Дила заняла третье место в чемпионате. Контракт игрока с клубом завершился в последний день 2020 года.

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