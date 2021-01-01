"Чи не хочу я повернутись в український футбол? У мене був такий варіант. Натякну, що я міг піти шляхом Іванісені (Дмитро виступає за Зорю – прим.). Був цілком реальний варіант. Але я зараз зосереджений на інших пропозиціях.

Український форвард став найкращим бомбардиром та легіонером сезону у Грузії

Ось кликали якраз тбіліське і батумське Динамо. Я не знаю, як складеться, але не хотів би після Діли виступати за іншу команду грузинського чемпіонату. Краще спробувати сили в новій лізі. Є зараз певні варіанти, зокрема сподіваюся на варіанти в Польщі, Угорщині або Туреччині", – сказав Ковталюк в інтерв'ю Sport Arena.

Зауважимо, нещодавно Микола став найкращим бомбардиром чемпіонату Грузії – у 16 матчах він забив 10 голів. Також форвард був названий легіонером сезону, а його Діла посіла третю сходинку в чемпіонаті. Контракт гравця з клубом завершився в останній день 2020 року.

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