Поединок в Ковалевке носил статус дуэли кризисных команд. "Моряки" в шести предыдущих матчах набрали всего два очка, а последние три поединка команда Романа Григорчука проиграла. Как следствие, Черноморец занимал последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Проблемы были и у Зари – команда Патрика ван Леувена после удачного старта забуксовала. К поединку с Черноморцем луганчане подходили на седьмой позиции чемпионата, имея трехматчевую безвыигрышную серию и только одно набранное очко в поединках с Рухом, Кривбассом и СК Днепр-1.

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Уже со стартовых минут команды активно забегали, но голкиперы на первых порах в игру не вступали – удары Брагару и Чурко были заблокированы. После попытки Нагнойного мяч наконец-то долетел до кипера – первый сейв Непогодова. А дальше настал черед Мацапуры. Дмитрий парировал сразу три удара, один из которых (после розыгрыша углового) был достаточно опасен.

На 17-й минуте Заря забила. Русин отдал на ход Бутко, Богдан прострелил на линию вратарской, где уже караулил Булеца. Чемпион мира U-20 без проблем поразил пустые ворота Черноморца. А на 30-й счет стал 0:2. Одесситы потеряли мяч в центре поля, Заря разогнала контратаку, завершившуюся точным ударом Кирюханцева мимо Непогодова.

Атаки Зари были куда более содержательными. Черноморец мог занести себе в актив разве что минут 10 перед первым голом, но свои полумоменты упустил. А вот Назарий Русин мог закрывать игру еще в первом тайме, однако, опередив Непогодова, пробил выше. Со второй попытки экс-динамовец соперников не простил – точный удар в угол ворот и 0:3. Ассист в активе Кирюханцева. По сути, все вопросы относительно победителя луганчане сняли еще до перерыва.

Во втором тайме сценарий игры не изменился. Заря могла забить и четвертый – был момент у Русина, сантиметры отделили Шахова от шедевра, из убойной позиции промахнулся Булеца. У Черноморца можно вспомнить дальний удар Политыло (Мацапура потянул) и выход Юсова под острым углом – кипер Зори снова сыграл надежно, вовремя выйдя из ворот.

На 86-й минуте Евгений Шахов забил дебютный гол за Зарю. Экс-полузащитник сборной Украины головой замкнул подачу с углового. 0:4 – жирная победная точка для команды ван Леувена.

Заря прервала трехматчевую безвыигрышную серию, набрала 13 очков и поднялась на 5 место УПЛ. Черноморец с двумя баллами остался последним.

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