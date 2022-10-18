Верес в случае выездной победы над Львовом вырывался на 3 место УПЛ, поэтому подопечным Юрия Вирта было за что бороться. Тем более, что команда из Ровно стремилась прервать трехматчевую безвыигрышную серию. Львов в шести турах победил лишь раз, вырвав три очка у Миная благодаря голу на последних минутах. Дома подопечные Олега Дулуба еще не набирали очков – все свои зачетные баллы "львы" добыли на выезде.

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Старт игры был за Вересом. Мяч чудом не влетел в сетку после удара Курко из пределов вратарской, но тут раздался свисток – офсайд. Гайдучик после паса Сергийчука вышел один на один с Пономаренко, однако кипер Львова выиграл дуэль, вовремя выскочив из ворот.

Хозяева ответили острым прострелом Бусько, который никто не смог замкнуть. Мяч пролетел мимо дальней штанги. А на 14-й минуте Львов забил. После хаоса в штрафной Вереса Владислав Бугай мощным ударом прошил Когута. Богдан перед тем спас гостей, но атака хозяев вторым темпом завершилась голом. У Юрия Вирта точно будут вопросы к действиям защитников.

Вереск ответил молниеносно. Николай Гайдучик уже на 17-й минуте грудью замкнул пас Шарая, который классно оторвался от соперника в штрафной. 1:1 – быстрый обмен голами во Львове. После такого активного старта моментов стало гораздо меньше (точнее, их не было совсем), зато пошли желтые карточки – таких набралось уже 5 до 35-й минуты. Итогом первого тайма стали 1:1.

Вторая половина игры началась не так, как первая. Много сумбура, падения, фолы, затяжки времени и вообще без моментов. При такой игре на первый тайм вышли стандарты. Один из них и принес успех Вересу. Семен Вовченко пробил со штрафного, стенка рассыпалась, а Пономаренко такого не ожидал – мяч влетел в ближний угол. Ошибка Ныча и Бугая, стоявших в стенке, стала роковой.

Тут же подопечные Вирта укрепили свое преимущество. Евгений Пасич отдал в штрафную на Гайдучика, тот эффектно сбросил на Станислава Шарая, который в касание классно положил в дальний угол. 3:1. Это была точка – до финального свистка команда Олега Дулуба ничего в атаке не продемонстрировала.

Верес прервал безвыигрышную серию, набрал 14 очков и поднялся на 3 место УПЛ. У Львова осталось 5 баллов – команда Дулуба проиграла уже 3-й домашний матч в сезоне.

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