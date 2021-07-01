Товариський матч

Зоря – Макуспор – 22:0

Голи: Гладкий, 5, Шахаб, 9, Хомченовський, 13, Жунінью, 15, 39, Кабаєв, 19, Булеца, 22, Імереков, 35, Вернидуб, 43, Фаворов, 45, Хлань, 50, Громов, 51, Нагнойний, 55, Крістіан, 58, Руфаті, 59 (пен), Назарина, 68, Алібеков, 75 (пен), Ємець, 76, Казаков, 79, Алефіренко, 85, 87, Янаков, 86

Суперником команди Скрипника став Макуспор, який виступає на аматорському рівні. Велетенська різниця в класі позначилася відразу – до перерви на табло світився рахунок 10:0.

Скрипник відмовляється підписувати новий контракт з Зорею, – Циганик

На другий тайм вийшов повністю новий склад луганців, а побиття продовжилось. Голи забивали 20 різних гравців, серед яких і новачки Зорі – Булеца, Імереков, Алібеков та Крістіан. "Унікальний" дубль оформили Алефіренко і Жунінью.

Додамо, що наступний спаринг підопічні Скрипника проведуть 8 липня – суперником стане сербський Пролетер.

Шахтар – Санкт-Йоганн: Де Дзербі дебютував феєричним погромом, блиск Мудрика, новачки уже роблять гру