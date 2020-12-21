Луганчане решили вернуть Владислава Емца из Колоса, где он играл на правах аренды, сообщает официальный сайт Зари.

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Также клуб продлил сотрудничество с защитником и переподписал контракт. Правда, детали нового соглашения пока неизвестны.

Заметим, Емец играл за Колос с февраля 2020 года. За это время Владислав провел 21 матч (из них 9 в текущем сезоне) и отметился двумя ассистами.

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