"Раньше я говорил, что одним из самых сложных для меня матчей стало поражение от АЕКа. Сейчас я отвечу жестче. Этот матч был самым бездарным. Мы играли сердцем, а не головой.

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Понимали, что у нас было до этого два поражения и нам необходима только победа. А соперник, понимая это, ловил нас на ошибках. Мы же всё равно шли вперед и рисковали, а в результате провалили этот матч, который, по сути, проиграли сами себе", – цитирует Скрипника официальный сайт Зари.

Напомним, по итогам первой части сезона Заря вылетела из Лиги Европы, заняв третье место в своей группе, а на зимнюю паузу в УПЛ ушла четвертой.

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