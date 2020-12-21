Луганці вирішили повернути Владислава Ємця з Колоса, де він грав на правах оренди, інформує офіційний сайт Зорі.

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Також клуб продовжив співпрацю із захисником та перепідписав контракт. Щоправда, деталі нової угоди наразі невідомі.

Зауважимо, Ємець грав за Колос з лютого 2020-го. За цей час Владислав провів 21 матч (з них 9 у поточному сезоні) та відзначився двома асистами.

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