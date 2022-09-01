Печерский районный суд Киева принял решение об обеспечении 2 исков по ситуации с телепулом УПЛ, сообщает Tribuna.

Первое – судья Светлана Волкова запретила Украинской ассоциации футбола, украинской Премьер-лиге и Setanta Sports препятствовать трансляции домашних матчей Динамо, Зари, СК Днепр-1, Металлиста и Руха на YouTube-платформах. В том числе путем подачи жалоб в YouTube о нарушении этими каналами авторских прав. Речь идет о показе матчей в сезоне 2022/23 на официальных YouTube-каналах перечисленных клубов, а также на YouTube-каналах Football Hub, ПроФутбол Digital и ТСН-Проспорт, входящих в медиахолдинг 1+1 media.

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В постановлении суда от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подал Александр Васильевич Козаченко. Лицо с такой фамилией фигурировало в должности руководителя отдела развлекательных интернет-проектов 1+1 Media.

Второе решение – судья Сергей Вовк запретил УАФ и УПЛ применять любые денежные и спортивные санкции к футбольным клубам, которые собираются транслировать свои домашние матчи самостоятельно. В определении Печерского суда также от 31 августа указано, что соответствующее заявление о принятии необходимых мер подала Лобановская Светлана Валерьевна – дочь легенды Динамо.

Оба постановления об обеспечении иска подлежат немедленному исполнению, а их обжалование не останавливает процедуру исполнения. Апелляционную жалобу можно подать в течение 15 дней.

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