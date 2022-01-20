Подопечные Виктора Скрипника провели контрольный поединок с азербайджанским Сабахом, расписав ничью (1:1). Читайте отчет о встрече на Футбол 24.

Контрольные матчи.

Заря – Сабах – 1:1

Голы: Назарина, 76, (пен.) – Гулиев, 83

Заря провела неплохой первый тайм, однако Овусу и Абдуллаев не смогли реализовать хорошие шансы. После перерыва удар Назарины отразил вратарь, а Хлань и Шахаб потеряли очень хорошие моменты.

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Луганчане все же открыли счет во встрече – Назарина реализовал пенальти на 76 минуте. Впрочем, Гулиев довольно быстро отыграл один мяч ударом с близкого расстояния, поставив точку во встрече.

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