Підопічні Віктора Скрипника провели контрольний поєдинок з азербайджанським Сабахом, розписавши нічию (1:1). Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Контрольні матчі.

Зоря – Сабах – 1:1

Голи: Назарина, 76, (пен.) – Гулієв, 83

Зоря провела непоганий перший тайм, проте Овусу та Абдуллаєв не змогли реалізувати хороші шанси. По перерві удар Назарини відбив воротар, а Хлань та Шахаб втратили дуже хороші моменти.

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Луганці все ж відкрили рахунок у зустрічі – Назарина реалізував пенальті на 76 хвилині. Втім, Гулієв досить швидко відіграв один м'яч ударом з близької відстані, поставивши крапку в зустрічі.

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