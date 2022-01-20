Полесье приступило к подготовке ко второй части сезона матчем с казахским Актобе.

Контрольные матчи.

Актобе – Полесье – 1:2

Голы: ?, 54 – Кисленко, 48, Будковский, 51

В составе Полесья сразу дебютировали нападающие Владислав Вакула и Филипп Будковский. Первая половина завершилась без голов, а вот после перерыва житомиряне вышли вперед благодаря голу Кисленко, которому ассистировал Будковский. Через 3 минуты Филипп удвоил преимущество, замкнув навес на дальней стойке. Актобе довольно быстро отыграло один мяч, но житомирская команда удержала победу.

Полесье официально подписало двух экс-игроков Шахтера

Добавим, что Полесье солидно усилилось этой зимой, кроме Будковского и Вакулы, подписав Кудрика и Поспелова.

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