Наставник Львова Георгий Цецадзе вынужден некоторое время провести в лазарете после получения положительного результата теста на COVID-19.

В поединке 4-го тура УПЛ Львов – Заря действиями команды-хозяина руководил Теймураз Лордкипанидзе – ассистент главного тренера. Сам Георгий Цецадзе не смог присутствовать на игре из-за обнаруженного у него коронавируса, сообщает Sport.ua.

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46-летний Цецадзе стал первым наставником среди всех тренеров УПЛ в текущем сезоне, который сдал положительный тест на COVID-19.

Заметим, матч завершился поражением Львова со счетом 0:5. "Горожане" – единственная команда Премьер-лиги, которая в стартовых турах не набрала ни одного очка. Как следствие, Львов замыкает турнирную таблицу чемпионата.

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