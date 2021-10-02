Луганская Заря в поединке 10-го тура юношеского первенства разгромила сверстников из Десны. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".

Чемпионат Украины U-19 2021/22, 10-й тур.

Заря – Десна – 9:0

Голы: Нагнойный, 10, 17, 43, Смиян, 39, (пен.), Зибницкий,47, (аг.), Гильерме, 55, Алефиренко, 59, Легостаев, 72, Басовский, 90+1

Начало игры получилось легким для луганчан – уже на 17 минуте Нагнойный оформил дубль. До перерыва Заря забила еще дважды – Смеян реализовал пенальти, а Нагнойный оформил хет-трик. Второй тайм начался с автогола, а уже потом Гильерме, Алефиренко, Легостаев и Басовский окончательно поиздевались над соперником.

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Юношеский чемпионат. 10-й тур



«Заря» 9:0 «Десна»

️ Голы: Нагнойный 10’, 17’, 43‘, Смиян 39’ (пен), Автогол 47’, Гильерме 55’, Алефиренко 59’, Легостаев 72’, Басовский 90+1'



2. 10. 2021, «Торпедо», г. Запорожье pic.twitter.com/6w8AXKgR6A — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 2, 2021

Відеотрансляція матчу: