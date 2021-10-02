Заря уничтожила Десну в юношеском чемпионате Украины – луганчане остановились в шаге от двузначной победы
Луганская Заря в поединке 10-го тура юношеского первенства разгромила сверстников из Десны. Читайте отчет о встрече на "Футбол 24".
Чемпионат Украины U-19 2021/22, 10-й тур.
Заря – Десна – 9:0
Голы: Нагнойный, 10, 17, 43, Смиян, 39, (пен.), Зибницкий,47, (аг.), Гильерме, 55, Алефиренко, 59, Легостаев, 72, Басовский, 90+1
Начало игры получилось легким для луганчан – уже на 17 минуте Нагнойный оформил дубль. До перерыва Заря забила еще дважды – Смеян реализовал пенальти, а Нагнойный оформил хет-трик. Второй тайм начался с автогола, а уже потом Гильерме, Алефиренко, Легостаев и Басовский окончательно поиздевались над соперником.
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Відеотрансляція матчу: