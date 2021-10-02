Зоря знищила Десну в юнацькому чемпіонаті України – луганці зупинились за крок від двозначної перемоги
Луганська Зоря у поєдинку 10-го туру юнацької першості розтрощила одноліток з Десни. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".
Чемпіонат України U-19 2021/22, 10-й тур
Зоря – Десна – 9:0
Голи: Нагнойний, 10, 17, 43, Сміян, 39, (пен.), Зібницький,47, (аг.), Гільєрме, 55, Алефіренко, 59, Лєгостаєв, 72, Басовський, 90+1
Початок гри вийшов легким для луганців – вже на 17 хвилині Нагнойний оформив дубль. До перерви Зоря забила ще двічі – Сміян реалізував пенальті, а Нагнойний оформив хет-трик. Другий тайм розпочався з автоголу, а вже потім Гільєрме, Алефіренко, Лєгостаєв та Басовський остаточно познущались із суперника.
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Відеотрансляція матчу: