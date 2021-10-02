Луганська Зоря у поєдинку 10-го туру юнацької першості розтрощила одноліток з Десни. Читайте звіт про зустріч на "Футбол 24".

Чемпіонат України U-19 2021/22, 10-й тур

Зоря – Десна – 9:0

Голи: Нагнойний, 10, 17, 43, Сміян, 39, (пен.), Зібницький,47, (аг.), Гільєрме, 55, Алефіренко, 59, Лєгостаєв, 72, Басовський, 90+1

Початок гри вийшов легким для луганців – вже на 17 хвилині Нагнойний оформив дубль. До перерви Зоря забила ще двічі – Сміян реалізував пенальті, а Нагнойний оформив хет-трик. Другий тайм розпочався з автоголу, а вже потім Гільєрме, Алефіренко, Лєгостаєв та Басовський остаточно познущались із суперника.

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Юношеский чемпионат. 10-й тур



«Заря» 9:0 «Десна»

️ Голы: Нагнойный 10’, 17’, 43‘, Смиян 39’ (пен), Автогол 47’, Гильерме 55’, Алефиренко 59’, Легостаев 72’, Басовский 90+1'



2. 10. 2021, «Торпедо», г. Запорожье pic.twitter.com/6w8AXKgR6A — FC Zorya Luhansk (@FCZoryaOfficial) October 2, 2021

Відеотрансляція матчу: